Сирия: в провинции Идлиб начались столкновения между террористами

Дамаск, 17 мая. В северных районах сирийской провинции Идлиб вспыхнули столкновения между боевиками незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, неизвестные атаковали тюрьму «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере провинции Идлиб, освободив около 40 боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ). Позднее «Хайят Тахрир аш-Шам» возложила ответственность за нападение на боевиков «Ахрар аш-Шам», а также обвинила их в сотрудничестве с группировкой ИГ.

После этих событий в регионе вспыхнули столкновения между группировками. Накануне неизвестные атаковали контрольно-пропускной пункт боевиков в городе Эриха. В результате инцидента обе стороны понесли тяжелые потери.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.