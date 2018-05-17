Трамп издевается над Европой: эксперт оценил предложение ЕС покупать у США больше газа в обмен на отмену пошлин

Европейская комиссия предложила увеличить поставки в страны — члены сообщества сжиженного газа из Соединенных Штатов с расширением соответствующей инфраструктуры. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатические источники в Брюсселе, Евросоюз хочет, чтобы Вашингтон отменил пошлины на сталь и алюминий для компаний из ЕС.

Отметим, что накануне торговый кризис с Соединенными Штатами обсуждался за неформальным ужином в Софии лидерами 28 стран — членов Евросоюза. По словам главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, новые пошлины США нельзя оправдать соображениями национальной безопасности. Он заверил, что Еврокомиссия предпримет «решительные шаги» для защиты интересов Европейского союза.

Соединенные Штаты в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановили до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели.

«Слезная мольба»

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что инициатива Еврокомиссии уже выглядит не как предложение по поиску компромисса, а как «слезная мольба холопа к барину снизить количество прописанных ему ударов розгами на конюшне». На самом деле, уверен эксперт, президент США Дональд Трамп буквально издевается над Европой.

«Сначала антироссийские санкции, которые начал еще Обама, но именно Трамп довел их до абсурда — в результате европейский бизнес уже криком кричит. И Меркель едет к Трампу, но не предлагать компромисс, а упрашивать смягчить санкции, дать возможность некоторым компаниям обходить их, как это делают сами США там, где им это нужно, к примеру, с покупкой ракетных двигателей у РФ. Потом Трамп вводит новые санкции против Ирана, чем ставит европейские компании перед жестким выбором: попасть под санкции или уйти с иранского рынка. А ведь за три года после снятия с этой страны ограничений многие европейские компании хорошо укоренились на иранском рынке, и уход с него будет крайне болезненным», — пояснил Дмитрий Родионов.

На этом фоне, заметил эксперт, невключение государств Европы в список стран, освобожденных от пошлин на сталь и алюминий, выглядит просто плевком в лицо. Если антироссийские и антииранские санкции еще можно прикрыть политическими мотивами, тут чистый протекционизм и объявление торговой войны, невзирая на союзнические отношения в политике.

«Так что Трамп уже трижды унизил Европу, поставив ее в положение бесправного раба. И это вовсе не потому, что ему это нравится, а просто потому, что он действительно выполняет свои обещания, для него Америка превыше всего. И интересы союзников можно учитывать лишь тогда, когда они никак не противоречат интересам Америки. А интересы Америки сегодня — это продажа сланцевой нефти, для чего нужны высокие цены на обычную. К тому же от этого пострадает главный потребитель — Китай, а это для Трампа вообще отлично! А то, что заодно пострадает Европа, ну, проблемы индейцев, как известно, шерифа несильно волнуют. Интересы Америки сегодня — это продажа сжиженного газа. В первую очередь в ту же Европу. И главное препятствие для этого — «Северный поток — 2», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт уверен, что европейцы могут сколько угодно обещать увеличить покупку газа. Этого мало. Трампу нужно стать монополистом на европейском газовом рынке, не позволить Германии превратиться в крупнейший в ЕС газовый хаб.