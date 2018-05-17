Премьер Израиля исполнил «танец курочки» с победительницей «Евровидения»
Иерусалим, 17 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исполнил с победительницей «Евровидения-2018» танец, похожий по движениям на часть конкурсной программы певицы.
Зажигательный танец премьер-министр разместил в социальной сети Twitter. Движения участников видео похожи на знаменитый «танец маленьких утят», который и стал частью программы Нетты Барзилай.
????????????@NettaBarzilai pic.twitter.com/3cQtS6yNio— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 16 мая 2018 г.
Видео за несколько часов набрало тысячи «лайков» со стороны подписчиков.
«Премьер-министр Израиля Нетаньяху и победительница конкурса «Евровидение» исполняют танец курочки. Теперь я точно видел все!» – комментирует танец пользователь социальной сети.
Ранее премьер-министр Израиля поздравил с победой на Евровидении Нетту Барзилай, а также назвал город, где в следующем году пройдет международный песенный конкурс.