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Премьер Израиля исполнил «танец курочки» с победительницей «Евровидения»
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    Премьер Израиля исполнил «танец курочки» с победительницей «Евровидения»

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    Премьер Израиля исполнил «танец курочки» с победительницей «Евровидения»

    Иерусалим, 17 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исполнил с победительницей «Евровидения-2018» танец, похожий по движениям на часть конкурсной программы певицы.

    Зажигательный танец премьер-министр разместил в социальной сети Twitter. Движения участников видео похожи на знаменитый «танец маленьких утят», который и стал частью программы Нетты Барзилай.

    Видео за несколько часов набрало тысячи «лайков» со стороны подписчиков.

    «Премьер-министр Израиля Нетаньяху и победительница конкурса «Евровидение» исполняют танец курочки. Теперь я точно видел все!» – комментирует танец пользователь социальной сети.

    Ранее премьер-министр Израиля поздравил с победой на Евровидении Нетту Барзилай, а также назвал город, где в следующем году пройдет международный песенный конкурс.

    Автор: Екатерина Кухарева
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