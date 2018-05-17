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Песков отверг обвинения США в нарушении Россией договора РСМД
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    Песков отверг обвинения США в нарушении Россией договора РСМД

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    Песков отверг обвинения США в нарушении Россией договора РСМД

    Москва, 17 мая. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва не принимает обвинений со стороны Соединенных Штатов якобы о нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), передает корреспондент ФАН.

    Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона и в будущем будет выполнять свои обязательства по ДРСМД.

    Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп распорядился подготовить план по введению новых санкций в отношении России якобы из-за нарушений ДРСМД.

    Комментируя информацию о поручении главы Белого дома, Песков отметил, что если оно на самом деле было, это «вызывает недоумение».

    Напомним, в марте в Госдепе США раскритиковали Москву за разработку «дестабилизирующих систем оружия». Представитель американского ведомства Хизер Науэрт заявила, что российская сторона нарушает ДРСМД.

    Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения Госдепа, решительно подчеркнув, что Россия не нарушила ни одной договоренности в области разоружения и контроля над вооружениями.

    Автор: Юлия Майорова
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