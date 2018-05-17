Инструмент «мягкой силы» для Запада: эксперты объяснили экологические протесты в России

Москва, 17 мая. Экологические протесты являются инструментом «мягкой силы», который Запад и представители оппозиции используют для достижения своих политических целей, считают российские эксперты Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов.

Об этом говорится в подготовленном ими докладе «Экозащита и эконападение: политические экологи в России и в мире».

«Борьба за экологию» в последние десятилетия продвигается и позиционируется в мировой политике как один из обязательных факторов при принятии ключевых решений правительствами стран, глобальными корпорациями и международными институтами», — объясняется во фрагменте доклада, опубликованном на официальном сайте известного российского политолога Сергея Михеева.

Как отмечают эксперты, нормы так называемого «экологического права» и активность общественных организаций разного уровня сегодня используются для того, чтобы организовать экологические протесты и с их помощью оказать давление на промышленность и государственные институты, повлиять на экономическую конкуренцию.

Так, отмечается в докладе, США используют «экологическое право», пытаясь сдерживать военно-промышленное развитие России и Китая, а представители российской оппозиции активно проводят экологические протесты для самопиара и дестабилизации общественно-политической ситуации в регионах РФ.

Напомним, этой весной волна экологических протестов против мусорных полигонов прошла в Подмосковье в преддверии выборов. При этом, как ранее сообщало ФАН, акции подогревались определенными политиками, желающими «выстрелить» на выборах, а не фактами. Конкретные цифры свидетельствуют о том, что проблема свалок в Московской области решается давно и планомерно.