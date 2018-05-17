Меркель рассказала, какие темы собирается обсуждать с Путиным в Сочи

София, 17 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, какие темы она собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своего визита в Сочи. О повестке предстоящих переговоров она рассказала журналистам на пресс-конференции в Болгарии.

«Конечно, я поговорю с ним об иранском соглашении, конечно, мы будем говорить о Сирии​​​. Как всегда, мы поговорим также о вопросах Украины», — сказала она.

При этом канцлер уточнила, что вопрос об антироссийских санкциях США она обсуждать не собирается. Этот вопрос, по ее словам, может быть поднят только в контексте выполнения минских соглашений, поскольку имеет «некоторое отношение к реализации минского соглашения, более ни к чему», сообщает РИА Новости.

Меркель также подчеркнула, что поддерживать контакты с Путиным собирается вне зависимости от отношений со Штатами.

«Также как я это делала в прошлом, я время от времени разговариваю с российским президентом. И это совершенно независимо от того, какие проблемы сейчас у нас есть с США», — сказала политик.

Напомним, ранее Меркель заявляла, что ФРГ не сомневается в роли России в решении важнейших международно-политических делах. Так, по ее словам, кризис в Сирии невозможно разрешить без участия Москвы, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Евросоюза.

Предстоящий визит ранее прокомментировал политолог Александр Рар, подчеркнув, что сейчас впервые за долгое время у Европы и Америки возникли очень серьезные разногласия, однако Германия понимает, что после ввода Вашингтоном санкций против европейских компаний, Москва окажется в стадии конфронтации.

При этом, по его словам, власти Германии не хотят попасть в «положение сэндвича, когда жмут со стороны Америки и со стороны России». Меркель понимает, что с Белым домом отношения вряд ли исправит, поэтому думает о том, что делать, чтобы дальше не ссориться с Россией. Однако санкционный вопрос все равно сторонами подниматься не будет, считает он.

«Во-первых, Германия остаётся приверженцем консолидированной европейской позиции, а во-вторых, одностороннее снятие рестрикций Германии ничего не принесет — слишком сложен этот комплекс вопросов», — сказал Рар в комментарии «Парламентской газете».