Самого сильного человека России чуть не задавили на рынке Челябинска

Челябинск, 17 мая. Многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» спортсмен Эльбрус Нигматуллин столкнулся с хамством на рынке в Челябинске. По словам Нигматуллина, их с ребенком чуть не сбила неадекватная женщина за рулем Nissan.

Об инциденте, который заставил его опешить, спортсмен рассказал на своей странице «Вконтакте».

«Сегодня выехал за продуктами на рынок с семьей. И когда я стоял с сыном возле ларька сзади послышались несколько громких автомобильных сигнала. Я обернулся и увидел, как подъезжает автомобиль с проезжей части на пешеходную и упирается мне в бедро…» — написал Нигматуллин.

Он объяснил, что, по-видимому, находясь на тротуаре, помешал даме припарковаться. Спортсмен продемонстрировал профессиональную выдержку и не стал вступать в конфликт, хотя вслед ему доносились оскорбления.

Нигматуллин призвал всех, кто прочитает об инциденте, быть терпимее друг к другу.

Напомним, в апреле Нигматуллин говорил о толерантности после того, как выступление комика Руслана Белого вызвало негодование жителей Уфы. Артист позволил себе неочевидное высказывание в адрес башкирского национального героя Салавата Юлаева.

Как отмечает Ura.ru, Нигматуллин не остался в стороне, предупредив Белого о недопустимости оскорбления башкирского народа.