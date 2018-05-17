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Самого сильного человека России чуть не задавили на рынке Челябинска
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    Самого сильного человека России чуть не задавили на рынке Челябинска

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    Самого сильного человека России чуть не задавили на рынке Челябинска

    Челябинск, 17 мая. Многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» спортсмен Эльбрус Нигматуллин столкнулся с хамством на рынке в Челябинске. По словам Нигматуллина, их с ребенком чуть не сбила неадекватная женщина за рулем Nissan.

    Об инциденте, который заставил его опешить, спортсмен рассказал на своей странице «Вконтакте».

    «Сегодня выехал за продуктами на рынок с семьей. И когда я стоял с сыном возле ларька сзади послышались несколько громких автомобильных сигнала. Я обернулся и увидел, как подъезжает автомобиль с проезжей части на пешеходную и упирается мне в бедро…» — написал Нигматуллин.  

    Он объяснил, что, по-видимому, находясь на тротуаре, помешал даме припарковаться. Спортсмен продемонстрировал профессиональную выдержку и не стал вступать в конфликт, хотя вслед ему доносились оскорбления.

    Нигматуллин призвал всех, кто прочитает об инциденте, быть терпимее друг к другу.

    Напомним, в апреле Нигматуллин говорил о толерантности после того, как выступление комика Руслана Белого вызвало негодование жителей Уфы. Артист позволил себе неочевидное высказывание в адрес башкирского национального героя Салавата Юлаева.

    Как отмечает Ura.ru, Нигматуллин не остался в стороне, предупредив Белого о недопустимости оскорбления башкирского народа.    

    Автор: Федор Веснин
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