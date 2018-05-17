Росгвардию наделят новыми полномочиями для охраны Крымского моста

Москва, 17 мая. В России военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии будут наделены полномочиями по обеспечению безопасности акватории в районе Крымского моста. Соответствующий законокроект был принят Госдумой в первом чтении.

В рамках законопроекта при выявлении ими нарушений правил плавания и стоянки судов военнослужащие ФСВНГ могут доставлять физических лиц в служебное помещение органа внутренних дел, помещение органа местного самоуправления сельского поселения, служебное помещение территориального органа Росгвардии.

Кроме того, проект закона предусматривает право доставления судов-нарушителей в специально отведенное охраняемое место, либо в российский порт.

Как говорится в заключении профильного думского комитета по госстроительству и законодательству, принятие законопроекта позволит обеспечить безопасность транспортного перехода через Керченский пролив.

Крымский мост был открыт 15 мая при участии президента России Владимира Путина, который первым преодолел расстояние от Краснодарского края до города-героя Керчь.