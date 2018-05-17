Вассерман прокомментировал идею из Киева уничтожить Крымский мост грязевым вулканом

Бывший советник президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин выступил с провокационным заявлением в интервью телеканалу «112». Он заявил, что якобы Крымский мост можно разрушить при помощи катаклизма, который «необходимо спровоцировать».

По словам Соскина, недалеко от моста находятся мощные грязевые вулканы, и можно сделать так, чтобы они пришли в действие.

«В принципе, все геологические экспертизы свидетельствуют о том, что этот мост не может там стоять. Там такая ситуация геологическая, что он должен быть разрушен. Ну, если природа его уберет, значит, это нам будет очень полезно. Ну, в принципе, можно заложить, он там не настолько стабильный. Можно природе помочь. Там действуют очень серьезные грязевые вулканы, и там можно легко сдетонировать ситуацию, чтобы именно под этим мостом, под опорой сработал этот грязевой вулкан, это не так сложно сделать, кстати, там вся территория такая», — заявил Соскин.

По словам публициста и политолога Анатолия Вассермана, предложение бывшего советника — попытка публично спланировать теракт. Но, как отмечает эксперт в интервью Федеральному агентству новостей, желание Соскина неосуществимо.

«Я так подозреваю, товарищ совершенно не знаком с геологией. Действующих вулканов в Черном море нет уже несколько миллионов лет, — говорит Вассерман. — А что касается грязевых вулканов, они выбрасывают не раскаленную породу, а обводненную, и заставить такой вулкан взорваться — невозможно. Об этом вам скажет любой геофизик. Так что нет никаких шансов выполнить желание господина Соскина. Хотя само желание, мягко говоря, сомнительно».

Также Анатолий Вассерман подчеркнул: русскому человеку чужда идея массового убийства, которая превращает человека в преступника. И попытка украинцев как можно сильнее отдалиться приводит именно к этому.

«Если товарищ из Украины считает возможными такие преступные действия, то можно считать это очень убедительным свидетельством того, каким образом предубеждение о том, что украинцы — не русские, способствует формированию сознания преступника. Бесспорно, он публично планирует теракт. И считает его вполне допустимым, потому что киевская пропаганда неоднократно уверяла, что Киев воюет с Россией, и то, что в мирное время называется терактом, на войне считается диверсией. Но очевидно, в этом случае речь идет о преступных действиях».

Это уже не первый публичный призыв разрушить Крымский мост. Накануне американский журналист Том Роган предложил украинским властям разбомбить строение с воздуха.