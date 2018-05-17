«Популистская глупость»: сделанное тайком фото показало, что депутаты Рады думают о своих законах

Киев, 17 мая. Украинская Рада поддержала в первом чтении запрет на использование пальмового масла в пищевых продуктах. Однако партия «Самопощь» считает, что не следовало голосовать за этот законопроект.

Фотограф издания «Буква» Богдан Бортаков тайком заснял переписку чата «Самопомощи», в которой говорится о голосовании по запрету использования пальмового масла. Фото показало, что депутаты на самом деле думают о принятых ими законах.

«Что касается «пальмы» — 80% правда. Кондитеры не смогут без «пальмы». Некоторые сорта пальмового масла используются даже при производстве искусственного детского питания для новорожденных», — говорится в сообщении.

Один из участников переписки раскритиковал законопроект, отметив, что поддержка запрета на пальмовое масло — «полная популистская глупость». Именно поэтому голосовать за проект закона не стоило. Новый законопроект предусматривает административную ответственность за использование названного масла.