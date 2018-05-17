СМИ рассказали о допросе Скрипаля

Лондон, 17 мая. Британские следователи допрашивают бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля по мере того, как он идет на поправку после отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Об этом передает телеканал SkyNews.

Sergei Skripal still being questioned over Salisbury nerve agent attack https://t.co/C5OwQVMDyr — Sky News (@SkyNews) May 17, 2018

Сотрудники правоохранительных органов Британии устанавливают обстоятельства и причины регулярных визитов экс-сотрудника ГРУ в Лондон, а также расследуют его ежемесячные встречи с предполагаемым экс-агентом британской спецслужбы MI6.

Согласно информации телеканала, следователи допрашивают Скрипаля, который проходит курс восстановления в медицинском учреждении.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что Скрипаль два года назад ездил в Таллин, где тайно встретился с представителями эстонских специальных служб.