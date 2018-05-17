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Главу поселения в ХМАО нашли мертвым в гараже
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    Главу поселения в ХМАО нашли мертвым в гараже

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    Главу поселения в ХМАО нашли мертвым в гараже

    Ханты-Мансийск, 17 мая. В одном из гаражей в городе Нижневартовск было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По информации СУ СК РФ по ХМАО, им оказался глава администрации городского поселения Излучинска. 

    Согласно приведенным данным, тело 46-летнего Алексея Кудрика было найдено в одном из гаражей ГСК «Железнодорожник». В настоящее время на месте работают следователи, по факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

    Пост главы администрации Излучинска Кудрик занимал с 2010 года. В текущем году его полномочия должны были закончиться. Глава администрации был женат, воспитывал двоих сыновей, передает издание «Свободная пресса».

    Как сообщает агентство Ura.ru, ранее у Алексея Кудрика и главы Нижневартовского района Бориса Саломатина состоялся неприятный разговор на повышенных тонах. 

    Напомним, накануне в квартире в центре Москвы был найден мертвым член высшего совета партии «Единая Россия» Юрий Котлер.

    Автор: Тимур Румянцев
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