Главу поселения в ХМАО нашли мертвым в гараже

Ханты-Мансийск, 17 мая. В одном из гаражей в городе Нижневартовск было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По информации СУ СК РФ по ХМАО, им оказался глава администрации городского поселения Излучинска.

Согласно приведенным данным, тело 46-летнего Алексея Кудрика было найдено в одном из гаражей ГСК «Железнодорожник». В настоящее время на месте работают следователи, по факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

Пост главы администрации Излучинска Кудрик занимал с 2010 года. В текущем году его полномочия должны были закончиться. Глава администрации был женат, воспитывал двоих сыновей, передает издание «Свободная пресса».

Как сообщает агентство Ura.ru, ранее у Алексея Кудрика и главы Нижневартовского района Бориса Саломатина состоялся неприятный разговор на повышенных тонах.

Напомним, накануне в квартире в центре Москвы был найден мертвым член высшего совета партии «Единая Россия» Юрий Котлер.