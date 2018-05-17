Вышинский на суде обвинил СБУ в сливе в Интернет фото обысков в его квартире

Киев, 17 мая. Сотрудники СБУ отсылали в СМИ фотографии обысков в квартире руководителя портала РИА Новости Кирилла Вышинского. Об этом заявил сегодня сам журналист на заседании Херсонского городского суда.

По его словам, после обысков он расписался рядом с подписями силовиков под статьей, запрещающей ему и тем, «кто еще расписывался дальше», разглашать данные следственных действий. Однако затем в Сети появились снимки обысков в его квартире. В их сливе, по мнению Вышинского, виновны сотрудники СБУ, сообщает РИА Новости.

«У меня в этот момент были изъяты все мобильные устройства с доступом в интернет. В моем помещении находились сотрудники СБУ, которые делали фотографии и отсылали их в средства массовой информации», — заявил Вышинский.

Сегодня суд рассматривает ходатайство об аресте журналиста. На Украине его обвиняют в госизмене и поддержке ЛНР и ДНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 15 мая утром он был задержан рядом с его домом, а ночью этапирован в Херсон. Во вторник СБУ провели и многочасовые обыски в офисе представительства РИА Новости в Киеве, а также по местам жительства ряда журналистов. Всего украинские следователи допросили 47 человек.

Действия Киева вызвали решительное осуждение Москвы. Российские власти пообещали принять встречные меры. МИД РФ направил украинской стороне ноту протеста, потребовав прекратить насильственные действия над журналистами.