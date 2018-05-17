Сирия: «Силы Тигра» начали операцию против боевиков на севере провинции Хомс

Дамаск, 17 мая. Элитное подразделение Сирийской арабской армии «Силы Тигра» начало наступательную операцию против боевиков в северных районах провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, «Силы Тигра» начали военную операцию против террористов, которые отказались присоединиться к режиму прекращения огня, в ряде населенных пунктов на севере провинции Хомс.

Ранее командование вооруженных сил Сирии объявило о полном освобождении от террористов нескольких районов провинции Хомс. Сирийские войска восстановили контроль над 65 городами, которые ранее удерживались террористическими группировками.