Эксперт назвала причины и последствия разногласий ЕС и США по Ирану
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг сообщил, что ЕС обеспечит присутствие своих кампаний в Иране вопреки решению США по ядерной сделке и будет сохранять стратегический и экономический суверенитет.
Доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова напомнила, что Европейский союз больше, чем кто-либо другой, инвестировал в сделку с Ираном.
«Конечно, Евросоюз не хочет, чтобы эта сделка была пущена под откос потому, что в Вашингтоне было принято такое решение. Это первый момент: когда вы инвестировали большое количество усилий, вам хочется сохранить то, что достигнуто. Во-вторых, по мнению ЕС, традиционно лучше хоть какое-то соглашение и оформление хоть какой сделки, чем отсутствие сделки и правовой вакуум вообще», — сказала эксперт по европейским вопросам в комментарии Федеральному агентству новостей.
Третьей причиной, по которой ЕС разошелся с США по вопросу отношений с Ираном, Татьяна Романова назвала тот факт, что Вашингтон принял решение о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном, не посоветовавшись с ЕС.
«Общее раздражение действиями Соединенных Штатов в Европейском союзе нарастает. И это тоже один из факторов, повлиявших на решение ЕС относительно Ирана. Нельзя сказать, что ЕС абсолютно зависим от США. Есть вопросы, по которым у Европы имеется своя четкая позиция, которую ей удается отстаивать. И я не думаю, что в случае со сделкой с Ираном ЕС пойдет наперекор США. Скорее всего, европейцы попробуют найти компромисс в этом вопросе», — заметила доцент кафедры европейских исследований СПбГУ.
При этом Татьяна Романова подчеркнула, что США по-прежнему остаются для ЕС крупнейшим экономическим партнером, а также партнером по вопросам безопасности. ЕС в этом плане полагается на многие гарантии Соединенных Штатов, будучи неготовым вкладывать в военную сферу огромные деньги.
«Улучшатся ли отношения ЕС с Россией после того, как европейцы решили проявить свою независимость от США, возобновится ли российско-европейский диалог и отменит ли Брюссель санкции против РФ? На все эти вопросы ответ один — нет. Потому что у ЕС консолидированная позиция по антироссийским санкциям и вопросу Украины, а прямой связи между ухудшением отношений ЕС с США и улучшением отношений ЕС с Россией нет. Это два разных вопроса, и каких-то коренных прорывов в ближайшее время я бы не ожидала. Все зависит от того, как будут продвигаться дела на Украине», — добавила Татьяна Романова.