Эксперт назвала причины и последствия разногласий ЕС и США по Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг сообщил, что ЕС обеспечит присутствие своих кампаний в Иране вопреки решению США по ядерной сделке и будет сохранять стратегический и экономический суверенитет.

Доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова напомнила, что Европейский союз больше, чем кто-либо другой, инвестировал в сделку с Ираном.

«Конечно, Евросоюз не хочет, чтобы эта сделка была пущена под откос потому, что в Вашингтоне было принято такое решение. Это первый момент: когда вы инвестировали большое количество усилий, вам хочется сохранить то, что достигнуто. Во-вторых, по мнению ЕС, традиционно лучше хоть какое-то соглашение и оформление хоть какой сделки, чем отсутствие сделки и правовой вакуум вообще», — сказала эксперт по европейским вопросам в комментарии Федеральному агентству новостей.

Третьей причиной, по которой ЕС разошелся с США по вопросу отношений с Ираном, Татьяна Романова назвала тот факт, что Вашингтон принял решение о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном, не посоветовавшись с ЕС.

«Общее раздражение действиями Соединенных Штатов в Европейском союзе нарастает. И это тоже один из факторов, повлиявших на решение ЕС относительно Ирана. Нельзя сказать, что ЕС абсолютно зависим от США. Есть вопросы, по которым у Европы имеется своя четкая позиция, которую ей удается отстаивать. И я не думаю, что в случае со сделкой с Ираном ЕС пойдет наперекор США. Скорее всего, европейцы попробуют найти компромисс в этом вопросе», — заметила доцент кафедры европейских исследований СПбГУ.

При этом Татьяна Романова подчеркнула, что США по-прежнему остаются для ЕС крупнейшим экономическим партнером, а также партнером по вопросам безопасности. ЕС в этом плане полагается на многие гарантии Соединенных Штатов, будучи неготовым вкладывать в военную сферу огромные деньги.