США не терпят альтернативных взглядов по проблемам Сирии — МИД РФ

Москва, 17 мая. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США не терпят альтернативных взглядов по проблемам Сирии, это ненормально.

Вашингтон вне зависимости от вопросов, которые находятся на рассмотрении, не приемлет иных взглядов, сказал российский дипломат на встрече с журналистами.

«США совершенно не терпят альтернативных взглядов по Сирии, они очень любят, чтобы все им только подпевали, чтобы все поддакивали и подсказывали, как лучше реализовать то, что составляет суть американской позиции, — отметил Рябков.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ, это «ненормальная ситуация», которая только усиливает напряженность на международной арене.

Напомним, что накануне российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре обменялись мнениями по ситуации в Сирии в контексте итогов работы площадки Астаны.