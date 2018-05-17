МИД Польши осудил открытие Крымского моста

Варшава, 17 мая. МИД Польши выступил с осуждением открытия Крымского моста.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте внешнеполитического ведомства, министерство считает строительство моста через Керченский пролив без согласия украинской стороны и «вопреки позиции Генеральной Ассамблеи ООН» грубым нарушением принципов международного права.

МИД Канады также высказался по поводу открытия Крымского моста. По мнению главы министерства, мост есть не что иное, как «упрочнение незаконного владения Россией полуостровом».

Следует отметить, российская сторона не раз заявляла, что воссоединение Крыма с Россией произошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. За присоединение полуострова проголосовало подавляющее число жителей Крыма.

Крымский мост, напоминает «Ридус», был открыт 15 мая при участии президента России Владимира Путина, который первым преодолел расстояние от Краснодарского края до города-героя Керчь. Граждане страны и СМИ отмечают, что завершение данного строительства лишний раз доказывает наличие большого научного и технического потенциала страны, вопреки звучавшим ранее заявлениям.