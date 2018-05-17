На Украине изъяли партию календарей к ЧМ-2018 с российским Крымом

Киев, 17 мая. Сотрудники Службы безопасности Украины изымают напечатанную партию календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты с российским Крымом. Соответствующая информация приводится в сообщении, обнародованном на сайте СБУ.

Как стало известно, указанные календари, напечатанные на одном из полиграфических предприятий (его местоположение не называется), должны были поступить в розничную продажу по всей территории Украины, в результате сотрудники СБУ пресекли распространение «антиукраинской печатной продукции в интересах страны-агрессора».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК Украины о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По некоторым данным, партия календарей была обнаружена в Ивано-Франковске на западе Украины.

Напомним, несколько дней назад депутаты Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко предложили Раде приравнять трансляцию матчей ЧМ-2018 к преступлению.