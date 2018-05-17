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Азаров объяснил, что помешало России и Украине построить Крымский мост вместе
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    Азаров объяснил, что помешало России и Украине построить Крымский мост вместе

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    Азаров объяснил, что помешало России и Украине построить Крымский мост вместе

    Москва, 17 мая. Четвертый премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, что помешало России и Украине построить Крымский мост вместе. Украинский политик отметил, что введенное в эксплуатацию сооружение решает множество проблем российского полуострова и прилегающих территорий.

    Отвечая на комментарии пользователей в социальной сети Facebook, Азаров отметил, что совместной реализации масштабного проекта (строительству Крымского моста — Прим.ред.) помешал государственный переворот на Украине.

    Он напомнил, что 17 декабря 2013 года в российской столице было подписано соглашение между правительствами Украины и РФ о совместном строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.

    «Государственный переворот в Украине и приход к власти этой банды Турчинова, Яценюка, Порошенко и тому подобных. Вот они и помешали. И не только реализации этого проекта, но и многих других. Ясно?» — написал политик.

    Азаров объяснил, что помешало России и Украине построить Крымский мост вместе

    Напомним, 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин официально открыл движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту.

    Автор: Дана Балан
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