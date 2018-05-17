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Россиянку задержали в Польше за «участие в гибридной войне»
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    Россиянку задержали в Польше за «участие в гибридной войне»

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    Россиянку задержали в Польше за «участие в гибридной войне»

    Варшава, 17 мая. Гражданку России обвинили в якобы «антипольской деятельности», в четверг она была задержана сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши.

    Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Станислав Жарин, уточнив, что россиянка будет выдворена из страны. Он добавил, что еще четырем задержанным людям на пять лет запретят въезд в Польшу.

    Жарин не сообщил, гражданами каких стран являются остальные задержанные, но заявил, что все они участвовали в «гибридной войне», которую якобы Россия ведет против Польши. По словам министра, в течение последних двух недель сотрудники Агентства внутренней безопасности занимались нейтрализацией двух сетевых структур, задействованных в «гибридной войне».

    Жарин заявил, что задержанные якобы пытались разжечь польско-украинскую вражду в социальной и политической сферах, «подрывали постулаты польской исторической политики, заменяя их на российскую трактовку» и «пытались консолидировать пророссийские круги в Польше».

    Напомним, разнообразные голословные обвинения в адрес России и российских граждан звучат из Варшавы постоянно. Ранее польский эксперт заявил, что Россия является для Польши якобы главной угрозой.

    Автор: Василий Котов
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