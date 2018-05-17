В Москве спасали «русскую Украину»

Поддержка прорусских политических активистов на Украине может обрести политическое воплощение с планами на участие в электоральном процессе.

Об этом говорили участники учредительного собрания Партии русских украинцев («Парус»), которое состоялось 16 мая 2018 года в Москве. Площадку для мероприятия, за ходом которого в прямом эфире следили на территории всей Украины, предоставило движение «Двуглавый орел».

В оргкомитет вошли четыре человека: журналисты и общественные деятели Юрий Кот и Елена Бойко, активист киевского Антимайдана Александр Зинченко, а также гость с территории, контролируемой Киевом, сохраняющий инкогнито. В дискуссии он участвовал под именем Илья и сидел так, чтобы не попасть на видео.

«У нас нет зависимости от каких бы то ни было финансово-промышленных групп, — попытался заверить участников встречи и тех, кто следил за трансляцией, Юрий Кот. — Мы — идеологическая партия, абсолютно независимы и с открытым забралом идем на выборы. Этот проект способен изменить Украину изнутри — не для кого-то, а для нас самих. Когда мы русские — мы процветаем. Просто пора вспомнить, что мы — русские. Ты русский, если готов защищать все русское».

По словам Кота, идея создать такого рода организацию родилась давно. Правда, по его словам, от использования названия «Малороссия» пришлось отказаться сразу из-за особенностей менталитета жителей Украины, которые вряд ли это воспримут положительно.

При этом объединение русских украинцев — тема, лежащая на поверхности.

«Сейчас на Украине просто быть русским — это уже подвиг. Русский — это морально-нравственный выбор. Мы ориентируемся на мыслящих украинцев», — подчеркнул Кот, отметив, что основа будущих действий «Паруса» после прихода к власти на Украине — мир, порядок, справедливость».

Эта инициатива еще до собрания вызвала немалый резонанс на Украине. Юрий Кот зачитал письмо человека, который выражает недовольство тем, что уже в самом названии партии содержится сомнение в украинстве. По мнению автора послания, следует сделать акцент не на «русскости», а на «славянстве». Кроме того, украинцам сейчас интересны больше насущные проблемы, нежели политика и идеология.

По мнению Юрия Кота, все политические силы на Украине замазали себя русофобской и антидонбасской риторикой. Впрочем, сам Кот мало чем отличается от киевской пропаганды в этой части. Так, по его мнению, Донбасс должен оставаться в составе обновленного государства. У «Паруса» уже сейчас много сторонников на Украине — в том числе, что очень забавно, в силовых структурах и правоохранительных органах. При этом Янукович и его команда однозначно должны сидеть на скамье подсудимых, потому как несут полную ответственность за произошедшее, считает Кот.

Докладчик также предложил провести акцию: в устье Днепра запустить кораблики на Украину, инициировать запуск корабликов в других местах.

«И пусть бумажный кораблик станет символом нашей партии. Вопрос не в том, в какой воде он плывет, а в том, кто на нем», — сказал Кот.

Он подчеркнул необходимость федерализации Украины с опорой на малый и средний бизнес. Кроме того, Кот заявил об обязательном проведении расследования государственного переворота в Киеве в 2014 году, а также этноцида русских в Донбассе.

«Почему говорить о Холокосте — это нормально, и все говорят об этом? Но вот русских, когда мы говорим о непрекращающемся геноциде, никто на международном уровне не слышит?» — задается вопросом он.

Юрий Кот пообещал, что после победы на выборах Партии русских украинцев потом каждый год будет проводиться референдум о доверии к власти. По его мнению, необходима денацификация, поскольку все, кто «сейчас продолжают «скакать», — нацисты и есть».

Сверхцелью «Паруса» названо «создание союза русских государств — России, Белоруссии и Украины».

Что касается символики, то, по мнению Кота, уходить от теперешнего государственного флага Украины не стоит, однако следует поменять цвета местами и расположить желтый сверху. На эту важнейшую тему было даже проведено голосование в интернете. А в качестве гимна был выбран Казацкий марш с текстом зачем-то на украинском языке.

В свою очередь, Елена Бойко, которая видит свою роль в продвижении озвученных идей, обратила внимание на символизм названия новой структуры. Парус — это то, что может найти курс при любом ветре, отметила она.

«Наш электорат — все русскоговорящие на Украине, — считает она. — Я за то, чтобы Украина сделала проукраинский выбор и продолжила развиваться при поддержке России.

Бойко при этом отчего-то полагает, будто Москва заинтересована в том, чтобы «за забором» было мирно, богато, спокойно, чтобы там была адекватная власть. «Если мы все исправим, на Украину пойдут российские инвестиции и нам не придется ездить в Европу и пахать там в положении белых рабов. Мы рассчитываем на тех, кто не стыдится быть русским и кто объясняет дома своим детям правду о воспеваемых в школе Бандере и Шухевиче».

По словам Бойко, люди, пришедшие к власти, сделали все, чтобы вызвать ненависть ко всему украинскому.

«Нам нравились украинские песни, у меня дома были вышиванки, — рассказала она. — Но теперь у меня вызывают истерическую реакцию все эти веночки, вышиванки и даже сине-желтая символика ЛДПР и дорожные знаки тех же цветов».

По мнению докладчицы, на Новой Украине на десять лет должен быть введен мораторий на участие в структурах власти для любых украинских экс-чиновников. Потому что именно они и привели страну к развалу. Приехавший с территории, подконтрольной Киеву, Илья видит в «Парусе» высший смысл, что бы это ни значило. «И молодежь, и люди в погонах нас поддержат», — уверен он.

Александр Зинченко считает запуск проекта отличным стартом. Видимо, он полагает, что СБУ не станет вмешиваться. На чем основывается эта гипотеза, не очень понятно.

«Мы обречены на успех, поскольку пойдем на выборы не со своими личными амбициями, не с лозунгами за все хорошее, а с идеями русской цивилизации», — говорит активист Антимайдана.

Между тем, по мнению члена Изборского клуба, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, пытаться сохранить украинскую государственность не имеет смысла.

«В основе национального государства, на статус которого претендует Украина, в первую очередь лежит общественно-политический договор, являющийся следствием консенсуса социума относительно целей и путей развития, — считает Коровин. — А уже потом, как следствие, целостность в рамках административных границ и прочие параметры классического государства-нации. Но именно общественного консенсуса на Украине нет и в помине. Даже в лучшие времена Украина делилась как минимум на два сегмента: Восток с русским большинством и Запад с преобладанием малоросских этносов с хуторскими комплексами и поверхностными представлениями о «красивой жизни» на Западе, в Европе и Америке».

Сегодня же, по мнению эксперта, «пространство бывшей Украины настолько культурно и этнически сегментировано, что о каком-либо консенсусе исторических целей и форматов развития можно просто забыть».

«Принудительная украинизация через насилие и тотальную пропаганду привела к болезненному обособлению от остатков этого некогда процветающего в рамках СССР государства всего многообразия этносов, народов, культур и религиозных автономий. Выходом для сохранения единого государства могли бы стать федерализация и признание русского государственным языком, но время для этого уже безвозвратно упущено», — уверен Коровин.

Он также отметил, что дальнейшая дезинтеграция украинской территории неизбежна. «Сегодня можно лишь прогнозировать этапы и сроки окончательного распада того, что мы раньше называли Украиной», — подытожил собеседник ФАН.

Ряд экспертов полагают, что украинскую идентичность нельзя рассматривать отдельно от русской. Кроме того, как известно, украинский язык является искусственным образованием, созданным на основе малоросских говоров. Строго говоря, даже само слово «мова», обозначающее украинский язык, корректнее переводить именно как «говор». При этом ее формирование, причем не естественное, а вполне рукотворное, продолжается в наши дни путем привнесения в него новых слов — в основном польского и венгерского происхождения.

Единый нормативный язык обычно нужен, когда заходит речь о построении государственности. Здесь стоит вспомнить и о том, что украинская государственность в ее законченном виде стала итогом марксистского эксперимента, в рамках которого СССР был конфедерацией, состоящей из отдельных государств. Но, как это часто бывает, эксперимент вышел из-под контроля…

Украинская государственность просуществовала после распада СССР недолго. Агония продолжалась до весны 2014 года, когда в Донецке и Луганске вышли многотысячные демонстрации, требовавшие, напомним, именно федерализации. А потом случилась Одесса, через месяц украинская авиация нанесла удар по Луганску. Произошло великое множество трагедий; некоторые из них не укладываются в голове здорового человека.

После четырех с лишним лет войны идея восстановления единой Украины, федерализация и пр. вызывает у жителей Донецкой и Луганской народных республик лишь грустную усмешку. Естественно, население ДНР и ЛНР устало от непрекращающихся, несмотря на регулярные «минские встречи», обстрелов, естественно, о мире мечтают все. Но не зря и Александр Захарченко, и Леонид Пасечник неоднократно подчеркивали технический характер суверенитета республик, видящих свою дальнейшую судьбу в составе именно России, а не новой версии Украины.

Территория, пока подконтрольная Киеву, также вряд ли сможет сохраниться в качестве единого государства. Ведь Закарпатье все больше смотрит в сторону Венгрии, а Польша уже чуть ли не открыто говорит о своих претензиях на Львовщину. Определенная заинтересованность есть и у Румынии.

Впрочем, то, что останется по завершении всех этих процессов, спасти можно, это и будет та относительно гомогенная в этническом и цивилизационном плане территория, которой стремится стать Украина.

Так что, в некотором смысле, разговоры о сохранении единого укрогосударства имеют под собой некоторое, весьма скромное, если считать в квадратных километрах, основание.