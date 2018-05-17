«Минные закладки» США: политолог объяснил просьбу Прибалтики усилить батальоны НАТО

Главы внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии Линас Линкявичюс, Эдгарс Ринкевичс и Свен Миксер обратились к Вашингтону с просьбой усилить в этих странах военную компоненту НАТО. Об этом сообщает телеканал LRT.

«Главы МИД стран Балтии просят США усилить батальоны НАТО, дислоцированные в этих странах, силами ВВС и ВМС», — сообщили сотрудники телеканала.

Просьба была озвучена Линкявичюсом после встречи трех министров иностранных дел с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. При этом министры попросили Вашингтон уделить больше внимания воздушной обороне балтийских государств.

«Нужно понимать, что запрос на усиление сил НАТО в Прибалтике идет не от Прибалтики, которая просто выступает неким застрельщиком, а из Белого Дома. Просто Соединенным Штатам Америки крайне выгодно размещение и усиление военной компоненты в Литве, Латвии и Эстонии. Это создает дополнительные очаги напряжения в отношениях с Россией», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

Он также подчеркивает, что для воплощения в жизнь подобных планов создается определенная причина, которая вынуждает лидеров указанных стран говорить о постоянной необходимости расширения военного присутствия Альянса. Однако такие причины всегда являются вымышленными.

«Такие причины и, соответственно, угрозы будут формироваться очень часто и в больших количествах. Пример — «химическая атака» в сирийской Думе (Восточная Гута Дамаска. — Прим. ред.), отравление Скрипалей и т. д. Вашингтону всегда нужен какой-то повод для создания очагов напряжения с Российской Федерацией. И усиление военной компоненты явно будет, оно будет обусловлено тем, что страны Прибалтики испытывают «очень серьезное давление» со стороны России и они «обладают» исчерпывающими доказательствами того, что Москва якобы готовит вторжение. Понятно, что это абсолютный абсурд и Прибалтика России не нужна от слова совсем», — продолжает политолог.

Однако как раз такие абсурдные обвинения и будут создавать столь необходимые Вашингтону условия для введения в отношении Российской Федерации новых санкций.

«По большому счету [Соединенными Штатами] сейчас делаются так называемые «минные закладки», или «casus belli закладки», — это когда существует определенная конфронтационная площадка, которая не дает снижать градус напряженности у границ России. Раньше такими закладками были Украина, Великобритания, Сирия, а теперь и Прибалтика. И все это будет существовать как замороженный конфликт. И когда нужно, они [США] обязательно достанут этого джокера из рукава и будут разыгрывать как очередной блеф для оказания давления на Россию», — заключил Судаков.

Напомним, в июле 2016 года во время саммита Североатлантического альянса в Варшаве США приняли решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по одному международному батальону НАТО. Их формированием занимались Великобритания, Германия, Канада и Соединенные Штаты.