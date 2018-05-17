Симоньян призвала к участию в акции в поддержку руководителя РИА Новости Украина

Москва, 17 мая. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась ко всем неравнодушным с призывом принять участие в акции в поддержку сотрудников РИА Новости Украина, которые подверглись незаконным обыска и задержаниям со стороны СБУ.

«Наш коллега и друг – Кирилл Вышинский сейчас в застенках СБУ. По надуманным обвинениям в госизмене ему грозит до 15 лет тюрьмы. Других наших журналистов допрашивают, у них идут обыски… Трудно поверить, что такая дикая охота на журналистов, которые просто выполняют свою работу, вообще возможна… Приходите к посольству Украины в Москве, поддержим коллег и друзей», — сказала Симоньян в интервью РИА Новости.

Отметим, акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоится в пятницу у здания украинского представительства в Москве. Пикет согласован столичными властями, акция начнется в 14.00.

Напомним, во вторник сотрудники СБУ провели операцию против РИА Новости Украина. Силовики ворвались в главный офис агентства, провели обыски в квартирах сотрудников СМИ, а также задержали руководителя портала Кирилла Вышинского. МИД РФ в связи с произошедшим выразил Киеву решительный протест.

Госдума РФ в четверг потребовала от украинских властей немедленно освободить Вышинского.