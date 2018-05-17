«Раньше на жалость давили, теперь на тектонический разлом»: идея Киева сдетонировать вулкан у Крымского моста вызвала смех в Сети

Москва, 17 мая. Геологическая экспертиза говорит, что Крымский мост легко уничтожить, спровоцировав природный катаклизм. По словам экс-советника президента Украины Леонида Кучмы политолога Олега Соскина, расположенные с мостом грязевые вулканы можно сдетонировать.

«Там действуют очень серьезные грязевые вулканы и там можно легко сдетонировать ситуацию, чтобы именно под этим мостом, под опорой сработал этот грязевой вулкан, это не так сложно сделать, кстати, там вся территория такая», – сказал Соскин в интервью украинскому каналу «112».

Россияне отреагировали на предложение бывшего президентского советника, многие уверены, что Киев из-за зависти больше не может спать, это вызвало смех в Сети.

«Зависть и ненависть — гремучая смесь», — написал пользователь Старина Хэнк.

«Какое замечательное событие произошло — запуск Крымского моста! С нашей стороны все спокойно, без излишней помпы, с чувством собственного достоинства. И какое-же бешенство и битье головой о стенку у наших недругов!» — удивился Виталий Илюшин.

Некоторые пользователи считают, что сейчас украинские власти сменили тактику и перестали давить на жалость.