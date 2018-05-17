Сирия: США отправили курдам более 200 грузовиков с военной техникой и оружием

Дамаск, 17 мая. В сирийскую провинцию Хасака прибыл конвой военной техники США для курдских вооруженных формирований из состава Демократических сил Сирии (SDF).

По данным сирийских СМИ, США отправили в Хасаку крупный конвой с техникой и вооружением для курдов. Конвой состоял состоящий из 200 грузовиков, которые перевозили бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, бульдозеры, а также оружие и боеприпасы. Колонна грузовиков доставила военную технику в район Талль-Байдар, где находятся несколько американских баз. Источники сообщают, что в ближайшее время военная техника и вооружение будут переброшены к восточным берегам реки Евфрат.

Ранее стало известно, что США создают новую военную базу на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор для поддержки курдских вооруженных формирований.