«Выдурить и убежать» не получится: Ковитиди резко ответила на идею Киева нажиться на Крымском мосте

Член комитета Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала Федеральному агентству новостей заявление главы министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, что Киев намерен выставить России счет за «убытки», которые якобы несет из-за Крымского моста.

«Дурак живет не работой, а удачей, — эмоционально отметила Ольга Ковитиди. — Украинская власть не хочет и не умеет развивать экономику своей страны, им проще выпросить на удачу очередной заокеанский транш, прикрываясь при этом мифической российской угрозой. Но привычный украинский прием «выдурить» деньги с Крымского моста и убежать у «мудрых» украинских гетманов не получится. Достаточно вспомнить, что именно Украина должна России, как говорится, как земля колхозу. Украина должна России миллиарды, и суверенный долг перед нашей страной Киеву рано или поздно придется выплатить».

По словам сенатора от Крыма, доводы украинской власти о якобы препятствиях при проходе под Крымским мостом очевидно надуманы и не соответствуют истине.

«Неужели Россия — страна, заинтересованная в развитии морского судоходства, — построила бы мост, под которым не могли бы проходить крупнотоннажные морские суда?! — отметила сенатор. — Все вопросы безопасности мореплавания в морской акватории Керченского пролива обеспечены. Более того, дополнительно прорыт Керчь-Еникальский канал с необходимой глубиной фарватера. Высота пролетов Крымского моста 35 метров, этого вполне достаточно для прохода крупнотоннажных судов, в том числе следующих в порты Мариуполя и Бердянска. Многие мосты в Европе и Соединенных Штатах имеют высоту пролетов Крымского моста — 35 метров».

По словам Ольги Ковитиди, негативные отзывы ЕС и США на открытие Крымского моста были предсказуемы. При этом Запад предпочитает не обращать внимание на то, что сегодняшняя Украина — это страна, системно нарушающая международные и национальные нормы права, в том числе права человека и гражданина.

«Заявления наших западных «партнеров» по поводу Крымского моста откровенно противоречат истинным демократическим ценностям. Крымский мост, связавший Крымский полуостров с материком, в дальнейшем исключит любые ограничения для крымчан, переживших многочисленные водные, продовольственные и энергетические блокады, организованные украинской властью против народа Крыма. Но об этом наши западные «партнеры» предпочитают «забыть», как и о нарушениях Украиной норм международного морского права, что выразилось в пиратском захвате российского рыболовецкого судна «Норд», рыбаки которого до сих пор не могут вернуться к своим семьям», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пригрозил «выставить счет» России на миллионы долларов за якобы «убытки» от Крымского моста. Омелян оценил прямые убытки от строительства и запуска в эксплуатацию моста через Керченский пролив в пятьсот миллионов гривен в год (более 19 млн долл.).