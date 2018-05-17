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В ЕС нашли способ отменить новые пошлины США – СМИ
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    В ЕС нашли способ отменить новые пошлины США – СМИ

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    В ЕС нашли способ отменить новые пошлины США – СМИ

    Москва, 17 мая. Еврокомиссия нашла способ отменить новые пошлины США на сталь и алюминий для европейских компаний.

    В обмен на отмену пошлин в ЕС предлагают увеличить объемы поставки сжиженного газа из США и расширить соответствующую инфраструктуру, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

    Напомним, накануне в Софии прошел неформальный ужин, за которым главы 28 стран, входящих в Евросоюз, обсудили ситуацию в торговом сотрудничестве с Вашингтоном. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что для защиты интересов ЕС будут предприняты «решительные шаги», а новые пошлины США нельзя объяснить защитой национальных интересов.

    Пошлины на ввоз в США стали и алюминия были введены в конце марта в размере 25% и 10%. Для некоторых европейских стран вступление пошлин в силу отложили до июня.

    Автор: Василий Котов
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