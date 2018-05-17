В ЕС нашли способ отменить новые пошлины США – СМИ

Москва, 17 мая. Еврокомиссия нашла способ отменить новые пошлины США на сталь и алюминий для европейских компаний.

В обмен на отмену пошлин в ЕС предлагают увеличить объемы поставки сжиженного газа из США и расширить соответствующую инфраструктуру, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Напомним, накануне в Софии прошел неформальный ужин, за которым главы 28 стран, входящих в Евросоюз, обсудили ситуацию в торговом сотрудничестве с Вашингтоном. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что для защиты интересов ЕС будут предприняты «решительные шаги», а новые пошлины США нельзя объяснить защитой национальных интересов.

Пошлины на ввоз в США стали и алюминия были введены в конце марта в размере 25% и 10%. Для некоторых европейских стран вступление пошлин в силу отложили до июня.