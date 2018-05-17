Фантастично, но логично: в Госдуме рассказали, как Голикова сможет «выбивать» средства на социалку

В четверг, 17 мая, нижняя палата российского парламента проголосовала за досрочную отставку Татьяны Голиковой с поста главы Счетной палаты. Выступая перед парламентариями с прощальной речью, Голикова не смогла сдержать слез, депутаты проводили ее аплодисментами.

Накануне исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев обнародовал имена своих потенциальных заместителей. Главу Счетной палаты Татьяну Голикову он предложил сделать вице-премьером по социальной политике, в связи с чем Голикову пришлось досрочно освободить от занимаемой почти пять лет должности.

«За этот период в федеральный бюджет возвращено 42,4 млрд рублей. Если вы поделите это на численность сотрудников Счетной палаты, безразлично, инспекторы они или не инспекторы, — это 38 млн рублей. Я думаю, что мало какой федеральный орган может этим похвастаться. И завершая, хочу сказать, что благодарна аудиторам и коллективу Счетной палаты», — сказала Татьяна Голикова в своем прощальном слове в Госдуме, едва сдерживая слезы.

В нижней палате российского парламента прокомментировали уход Голиковой с поста главы Счетной палаты.

«Сегодня мы проводили Татьяну Алексеевну аплодисментами. Мы проводили ее на другую работу с сожалением, надо сказать. Есть две цифры, которые характеризуют работу Счетной палаты в седьмом созыве Госдумы, ведь этот орган является органом Госдумы. В 2016 году этот, считайте, суперкомитет нижней палаты российского парламента, вернул в бюджет 8 млрд рублей, а в 2017-м — уже 19 млрд. Оцените, какая динамика — более чем на 100 процентов. А ведь 19 млрд рублей— это бюджет всей Государственной думы и Администрации президента РФ», — отметил депутат Олег Нилов, замруководителя думской фракции «Справедливой России».

Парламентарий подчеркнул, что усилиями Счетной палаты, грубо говоря, была обеспечена работа двух столь важных структур государственной власти.

«Благодаря усилиям Счетной палаты под руководством Татьяны Голиковой слова о том, что депутаты и чиновники сидят на шее у налогоплательщиков, теряют свою актуальность. Если следующий председатель Счетной палаты повторит такой же, можно сказать, тренд, в разы увеличив возврат денег в бюджет, то и работу правительства можно будет обеспечить на эти средства. А резервы, как мы знаем, имеются, и колоссальные. Достаточно вспомнить опыт одного полковника МВД Дмитрия Захарченко. Поэтому мы предлагаем правительству тоже создать некое контрольное министерство, чтобы находить деньги на реализацию госпрограмм за счет борьбы с коррупцией, казнокрадством, неэффективным использованием бюджетных средств, которое бы возглавила Голикова», — сказал Олег Нилов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он подчеркнул, что депутаты его фракции не голосовали за отставку Татьяны Голиковой, поскольку «не уверены, что новый председатель сможет более эффективно возвращать миллиарды в бюджет, которые сегодня рассекаются во всех направлениях».