Знаменитый голливудский актер скончался в Лос-Анджелесе

Нью-Йорк, 17 мая. Ушел из жизни Джозеф Кампанелла — один из старейших актеров Голливуда. Как сообщает Variety, смерть настигла артиста на на 94-м году жизни у себя дома в Лос-Анджелесе.

Причина смерти пока не называется.

За 60 лет карьеры он сыграл в нескольких мюзиклах на Бродвее, озвучил десятки мультипликационных персонажей, снялся в более чем 200 фильмов и сериалов.

Так, Кампанелла блестяще сыграл в эпизодах культовых сериалов «CSI. Место преступления», «Она написала убийство», «Крутой Уокер», «Дерзкие и красивые», «Мелроуз Плейс». Кроме того, его голосом говорят персонажи «Бэтмена» и «Человека-паука».

В США Кампанелла наиболее известен по ролям в мыльных операх «Дни нашей жизни», «Направляющий свет» и детективном сериале «Менникс».

Напомним, ранее американский писатель и основатель «новой журналистики» Том Вулф скончался в США в возрасте 87-ми лет.