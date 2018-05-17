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Знаменитый голливудский актер скончался в Лос-Анджелесе
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    Знаменитый голливудский актер скончался в Лос-Анджелесе

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    Знаменитый голливудский актер скончался в Лос-Анджелесе

    Нью-Йорк, 17 мая. Ушел из жизни Джозеф Кампанелла — один из старейших актеров Голливуда. Как сообщает Variety, смерть настигла артиста на на 94-м году жизни у себя дома в Лос-Анджелесе.

    Причина смерти пока не называется.

    За 60 лет карьеры он сыграл в нескольких мюзиклах на Бродвее, озвучил десятки мультипликационных персонажей, снялся в более чем 200 фильмов и сериалов.

    Так, Кампанелла блестяще сыграл в эпизодах культовых сериалов «CSI. Место преступления», «Она написала убийство», «Крутой Уокер», «Дерзкие и красивые», «Мелроуз Плейс». Кроме того, его голосом говорят персонажи «Бэтмена» и «Человека-паука».

    В США Кампанелла наиболее известен по ролям в мыльных операх «Дни нашей жизни», «Направляющий свет» и детективном сериале «Менникс».

    Напомним, ранее американский писатель и основатель «новой журналистики» Том Вулф скончался в США в возрасте 87-ми лет

    Автор: Тимур Румяцев
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