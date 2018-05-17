ЕС готовится продлить санкции против РФ на июньском саммите

София, 17 мая. Лидеры 28 стран-членов Евросоюза на саммите сообщества 28-29 июня примут решение о продлении антироссийских санкций, сообщил источник в Совете ЕС на полях саммита Евросоюз — Западные Балканы, который проходит в Софии.

«Политическое решение будет принято на саммите в июне, после чего спустя несколько дней последует фактическое решение», — сказал источник.

Спикер ТАСС отметил, что после принятия политического решения Совет ЕС должен его поддержать. После чего решение будет обнародовано и вступит в силу.

Дипломатический источник добавил, что автоматического продления санкций нет, для этого необходимо провести дискуссию. Однако по его мнению, на решение данного вопроса много времени не потребуется.

Российский МИД заявил ранее, что Москва оставляет за собой право реагировать на санкции со стороны Евросоюза. По словам Марии Захаровой, принятие экономических ограничений против РФ стало неким ритуалом.