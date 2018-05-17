Арестовывать и судить смешно: Кургинян отреагировал на призыв американского журналиста взорвать Крымский мост

Москва, 17 мая. Политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян оценил реакцию посольства РФ в США на призыв американского журналиста взорвать Крымский мост.

Российское посольство в США назвало провокацией статью американского журналиста Тома Рогана, который в материале для Washington Examiner от 15 мая дал совет Украине взорвать Крымский мост или разбить его с воздуха, выведя таким образом из строя. По мнению публициста, существование сооружения оскорбляет Киев и подрывает авторитет украинцев, представляя собой символ «господства России». Статью осудили многие официальные лица, представители СМИ и граждане.

Не осталось в стороне и посольство РФ в США, сказав, что свобода слова не должна быть оправданием призывов к насильственным действиям и террору в отношении другого государства. В России за подобные высказывания в прессе предусмотрена уголовная ответственность, напомнили дипломаты.

Реакцию представительства МИД РФ прокомментировал в беседе с Nation News политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, сказав, что сделал бы журналиста персоной нон-грата в России.

«У нас столько всего уже сказали официальные американские лица, что одним журналистом больше — неважно. Да, в этом есть признаки терроризма, но охотиться за ним по всему миру, арестовывать его и судить — это смешно», — считает Сергей Кургинян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв американского блогера взорвать Крымский мост.