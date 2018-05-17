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Новости Сирии
Сирия: САА сжимает кольцо вокруг боевиков ИГ на юге Дамаска
Новости Сирии
Сирия: САА сжимает кольцо вокруг боевиков ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: САА сжимает кольцо вокруг боевиков ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: САА сжимает кольцо вокруг боевиков ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 17 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) взяли под свой контроль несколько улиц в районе Хаджар аль-Асвад на южных окраинах Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, сирийская армия продвинулась вглубь южной части Дамаска после ожесточенных столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ).

    В настоящее время правительственные силы готовятся к штурму позиций ИГ в районе лагеря Ярмук. ВВС Сирии и артиллерийские подразделения САА наносят удары по укреплениям и огневым средствам террористов в рамках предстоящей наступательной операции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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