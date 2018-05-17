Сирия: САА сжимает кольцо вокруг боевиков ИГ на юге Дамаска

Дамаск, 17 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) взяли под свой контроль несколько улиц в районе Хаджар аль-Асвад на южных окраинах Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, сирийская армия продвинулась вглубь южной части Дамаска после ожесточенных столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ).

В настоящее время правительственные силы готовятся к штурму позиций ИГ в районе лагеря Ярмук. ВВС Сирии и артиллерийские подразделения САА наносят удары по укреплениям и огневым средствам террористов в рамках предстоящей наступательной операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.