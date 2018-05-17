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Instagram тестирует новую функцию, позволяющую узнать о потраченном времени
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    Instagram тестирует новую функцию, позволяющую узнать о потраченном времени

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    Instagram тестирует новую функцию, позволяющую узнать о потраченном времени

    Нью-Йорк, 17 мая. Instagram испытывает новую функцию, способную контролировать время, которое пользователь тратит на социальную сеть. Об этом пишет ресурс TechCrunch.

    В теории новая функция сможет помочь проводить свое свободное время более осмысленно.

    Авторы материала обратили внимание на новую функцию в APK-файле приложения для операционной системы Android, которая называется Usage Insights.

    Благодаря этому механизму можно получить статистику и точное время, отведенное на пребывание в социальной сети. Глава компании Кевин Систром подтвердил, что инженеры действительно тестируют такую функцию.

    «Понимание того, как время, проведенное в Сети, влияет на людей, важно. Это ответственность всех компаний, и мы хотим предложить свое решение. Я серьезно отношусь к этой ответственности», — написал он в своем микроблоге Twitter.

    Автор: Дана Балан
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