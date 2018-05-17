Instagram тестирует новую функцию, позволяющую узнать о потраченном времени

Нью-Йорк, 17 мая. Instagram испытывает новую функцию, способную контролировать время, которое пользователь тратит на социальную сеть. Об этом пишет ресурс TechCrunch.

В теории новая функция сможет помочь проводить свое свободное время более осмысленно.

Авторы материала обратили внимание на новую функцию в APK-файле приложения для операционной системы Android, которая называется Usage Insights.

Благодаря этому механизму можно получить статистику и точное время, отведенное на пребывание в социальной сети. Глава компании Кевин Систром подтвердил, что инженеры действительно тестируют такую функцию.

Understanding how time online impacts people is important, and it's the responsibility of all companies to be honest about this. We want to be part of the solution. I take that responsibility seriously. — Kevin S. (@kevin) May 16, 2018