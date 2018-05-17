«Весеннее обострение»: в Госдуме отреагировали на призывы СМИ взорвать Крымский мост

Москва, 17 мая. Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал агрессивные заявления Украины и Запада после открытия Крымского моста. Он назвал происходящее «весенним обострением».

Глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил ранее, что убытки от моста через Керченский пролив составят около 500 млн гривен. Такую сумму Киев будет терять ежегодно, добавил украинский министр. Депутат Госдумы Сергей Миронов отреагировал на математику украинских властей.

«Мининфраструктуры Украины считает миллионы, которые хочет получить от России за убытки от Крымского моста, а The Washington Examiner призывает мост попросту взорвать. Как серьезно повлиял наш мост на неокрепшие умы! Налицо — весеннее обострение», — написал депутат в Twitter.

Напомним, что американский журнал The Washington Examiner призвал Украину взорвать Крымский мост из-за «амбиций России». В Кремле отметили, что правоохранители США должны оценку публикации СМИ, которая является проявлением некачественной журналистики.