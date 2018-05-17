Возмутительная сделка: эксперт спрогнозировал реакцию Меркель на предложение Трампа по «Северному потоку – 2»

Президент США Дональд Трамп предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель отказаться от российско-европейского проекта «Северный поток — 2», взамен он пообещал Европе заключить новое торговое соглашение. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС.

«Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки «Северного потока — 2»… В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с ЕС», — говорится в заметке.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал возмутительным предложение США.

«По сути, американцы говорят европейцам: откажитесь от дешевого российского газа, пусть цены на топливо у вас вырастут, а мы вам взамен пришлем свой дорогой СПГ. Да, это ударит по вашей экономике, но мы все равно на вас заработаем, товарищи европейцы. США открыто об этом говорят: вы пострадаете, но мы на этом заработаем, и без всякого стеснения это предлагают», — указывает аналитик.

Собеседник агентства предположил, что Германия вряд ли пойдет на подобное соглашение с Америкой, поскольку это стало бы прямым ударом по экономике Европы, и дело не только непосредственно в ценах на газ.

«Цены на газ закладываются во все остальное, и в итоге может оказаться, что европейские товары стали менее конкурентоспособными по сравнению с американскими во всех отраслях. Получается, что несмотря на все торговые соглашения, которые Трамп сейчас предлагает Германии, от себестоимости в любом случае никуда не уйдешь — товары просто нельзя будет продать, и никакое торговое соглашение с США Германии не поможет», — продолжает Игорь Юшков.

Причем речь идет не только об американском рынке, но и о глобальном: производители США вытеснят европейские компании за счет того, что в США газ дешевый, а Евросоюзу американцы предлагают покупать дорогой газ.

«Если российский газ стоит 200–220 долларов за тысячу кубометров, то американский обошелся бы Европе уже в 350 долларов. Произошел бы колоссальный рост цен. Пойдет ли на это Меркель? Я думаю, минусов в данном случае гораздо больше, чем плюсов, учитывая, что Трамп предлагает своего рода мошенническую сделку», — отметил он.

Сейчас совершенно неясно, каковы будут условия нового торгового соглашения в том случае, если Меркель согласится с предложением Трампа. Причем не исключено, что если Германия сейчас отзовет разрешение на строительство «Северного потока — 2», то в будущем США не заключат с ЕС нового соглашения.

«Я думаю, немцы не согласятся, учитывая, что ранее американцы их уже откровенно обманывали. Достаточно вспомнить ядерную сделку с Ираном: США инициировали подписание соглашения по ядерной программе Ирана, а затем первыми из него вышли, и теперь уговаривают Европу сделать то же самое», — напомнил аналитик.

Вряд ли Германия согласится с условиями США, поскольку она является более самостоятельным государством, нежели Болгария.

«Именно в Болгарию приехали американские политики, даже не президент, а конгрессмены, и заставили Болгарию отозвать выданное на тот момент разрешение на строительство «Южного потока». С Германией так сделать будет гораздо сложнее, тем более, строительство уже по сути началось. Я думаю, Меркель будет более самостоятельной и не откажется от «Северного потока — 2», — резюмировал Игорь Юшков.

Напомним, власти Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2» 31 января 2018 года.