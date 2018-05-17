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Трамп предложил ФРГ отказаться от поддержки «Северного потока — 2» в обмен на торговое соглашение
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    Трамп предложил ФРГ отказаться от поддержки «Северного потока — 2» в обмен на торговое соглашение

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    Трамп предложил ФРГ отказаться от поддержки «Северного потока — 2» в обмен на торговое соглашение

    Москва, 17 мая. Президент США предложил канцлеру Германии отказаться от поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2» в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой.

    Встреча двух лидеров, на которой обсуждался вопрос поддержки ФРГ строительства газопровода «Северный поток — 2», состоялась месяц назад. Без нового торгового соглашения между Америкой и Европой, пишет издание The Wall Street Journal, уже с 1 июня европейские страны столкнутся с заградительными пошлинами США на импорт стали и алюминия.

    Пошлины на импорт стали и алюминия были введены правительством США в конце марта и составили 25% и 10% соответственно. Действие пошлин приостановлено до 1 июня для ряда стран, а также для Европейского Союза. Переговоры по данному вопросу между ЕС и США пока не привели к соглашению. Евросоюз в обмен на отказ правительства США о введении пошлин предложил увеличить объемы поставок в ЕС американского сжиженного газа с расширением соответствующей инфраструктуры.

    Автор: Екатерина Кухарева
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