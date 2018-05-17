РСПП поможет правительству в продвижении имиджа России

Москва, 17 мая. Главный лоббист крупного бизнеса — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — поможет новому правительству доработать законопроект о публичной нефинансовой отчетности.

«Законопроект прошел общественное обсуждение и сейчас проходит второй этап межведомственного согласования. К концу июня Минэкономразвития хотело бы иметь перечень этих показателей», — заявила управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова на заседании комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической политике.

Феоктистова имеет в виду показатели, не относящиеся к обязательной сейчас для российских компаний финансовой отчетности, — они дают представление об успехах или провалах в социальной и экологической политике конкретных предприятий и их руководителей.

Например, к ним относятся сведения о производительности труда, текучести кадров, соблюдения прав человека, учет экологических рисков при одобрении финансирования проектов и даже мотивацию самих руководителей к использованию в работе компании этих самых показателей социальной и экологической ответственности.

«Пока бизнес не обязан посвящать кого-либо в эти сведения, но с принятием закона о публичной нефинансовой отчетности ситуация может кардинально измениться. Например, выбросы парниковых газов считаются дополнительным показателем. Возможно, теперь он станет основным», — рассказала Елена Феоктистова.

Пока же, обращает она внимание, даже банальные показатели о производительности труда так или иначе раскрывает от силы только половина отечественных компаний.

Выгоду от внедрения новой обязательной и публичной отчетности получат все — и люди, и бизнес, и страна в целом, уверены в РСПП.

Новая отчетность повысит доверие, поспособствует улучшению предпринимательского климата в стране и привлечению инвестиций, считает член правления РСПП, гендиректор российского подразделения табачной компании «Филип Моррис» Сергей Слипченко.

«Эти показатели дают бизнесу более высокую цель, чем получение прибыли, — заявил Сергей Слипченко. — Для нас это еще и возможность совместно с МИД продвигать положительный имидж России на международной арене».

Наконец, сам процесс разработки корпоративной социальной и экологической политики, налаживание сбора информации и регулярное обсуждение подобных проблем поможет компаниям наладить собственные бизнес-процессы, полагает Елена Феоктистова.

А это уже напрямую повлияет на их конкурентоспособность.