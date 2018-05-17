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РСПП поможет правительству в продвижении имиджа России
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    РСПП поможет правительству в продвижении имиджа России

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    РСПП научит правительство родину ценить 

    Москва, 17 мая. Главный лоббист крупного бизнеса — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — поможет новому правительству доработать законопроект о публичной нефинансовой отчетности. 

    «Законопроект прошел общественное обсуждение и сейчас проходит второй этап межведомственного согласования. К концу июня Минэкономразвития хотело бы иметь перечень этих показателей», — заявила управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова на заседании комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической политике. 

    Феоктистова имеет в виду показатели, не относящиеся к обязательной сейчас для российских компаний финансовой отчетности, — они дают представление об успехах или провалах в социальной и экологической политике конкретных предприятий и их руководителей. 

    Например, к ним относятся сведения о производительности труда, текучести кадров, соблюдения прав человека, учет экологических рисков при одобрении финансирования проектов и даже мотивацию самих руководителей к использованию в работе компании этих самых показателей социальной и экологической ответственности. 

    «Пока бизнес не обязан посвящать кого-либо в эти сведения, но с принятием закона о публичной нефинансовой отчетности ситуация может кардинально измениться. Например, выбросы парниковых газов считаются дополнительным показателем. Возможно, теперь он станет основным», — рассказала Елена Феоктистова. 

    Пока же, обращает она внимание, даже банальные показатели о производительности труда так или иначе раскрывает от силы только половина отечественных компаний.

    РСПП научит правительство родину ценить 

    Выгоду от внедрения новой обязательной и публичной отчетности получат все — и люди, и бизнес, и страна в целом, уверены в РСПП.

    Новая отчетность повысит доверие, поспособствует улучшению предпринимательского климата в стране и привлечению инвестиций, считает член правления РСПП, гендиректор российского подразделения табачной компании «Филип Моррис» Сергей Слипченко

    «Эти показатели дают бизнесу более высокую цель, чем получение прибыли, — заявил Сергей Слипченко. — Для нас это еще и возможность совместно с МИД продвигать положительный имидж России на международной арене». 

    Наконец, сам процесс разработки корпоративной социальной и экологической политики, налаживание сбора информации и регулярное обсуждение подобных проблем поможет компаниям наладить собственные бизнес-процессы, полагает Елена Феоктистова. 

    А это уже напрямую повлияет на их конкурентоспособность.

    Автор: Павел Арабов
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