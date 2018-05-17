«Случилась зрада»: Крымский мост два дня спустя появился на картах Google

Москва, 17 мая. Крымский мост появился на картах Google только спустя двое суток. До этого пользователи отмечали, что сервис упорно не указывает новый маршрут следования, вместо этого предлагая пути в объезд.

Однако сегодня ситуация изменилась. «Через два дня разглядели», — смеются микроблогеры. «Случилась зрада. На Google картах появился Крымский мост», — шутит пользователь под ником Ярослав Мудрый.

Случилась зрада. На google картах появился Крымский мост. pic.twitter.com/FJclJu8u1K — Ярослав Мудрый (@cbUTirPktHKSJtg) May 17, 2018

Однако один из его подписчиков в ответах тут же заметил, что ехать по мосту Google все равно упорно не предлагает. «Только маршрут все равно через него не строит», — заметил Ясамон.

Другой юзер отметил, что нет на картах Google и нового аэропорта в Симферополе. «Осталось ещё Симферопольский аэропорт новый обозначить, а то у Гугла там до сих пор «чисто поле», — пишет он.

Напомним, автомобильное движение на Крымском мосту официально открыли накануне, 16 мая. 15 мая по нему проехал президент России Владимир Путин. Сделал это глава государства, сев за руль КамАЗа.

Длина новой переправы через Керченский пролив составляет 19 км.