Стоимость нефти Brent пробила отметку в 80 долларов

Москва, 17 мая. Стоимость нефти фирмы Brent выросла и пробила отметку в 80 долларов за баррель впервые с 25 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Отмечается, что цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,80% и составила 80,12 доллара за баррель.

Согласно данным торгов, цена июньских фьючерсов на нефть бренда WTI выросла на 0,91% и составила 72,14 доллара за бочку.

Сообщается, что фондовый рынок России открылся ростом.

Как сообщало агентство «URA.RU», к 2030 году малые нефтяные компании планируют увеличить добычу втрое.