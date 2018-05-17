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Стоимость нефти Brent пробила отметку в 80 долларов
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    Стоимость нефти Brent пробила отметку в 80 долларов

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    Стоимость нефти Brent пробила отметку в 80 долларов

    Москва, 17 мая. Стоимость нефти фирмы Brent выросла и пробила отметку в 80 долларов за баррель впервые с 25 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

    Отмечается, что цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,80% и составила 80,12 доллара за баррель.

    Согласно данным торгов, цена июньских фьючерсов на нефть бренда WTI выросла на 0,91% и составила 72,14 доллара за бочку.

    Сообщается, что фондовый рынок России открылся ростом.

    Как сообщало агентство «URA.RU», к 2030 году малые нефтяные компании планируют увеличить добычу втрое.

    Автор: Дана Балан
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