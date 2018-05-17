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«Пусть порадуются успехам России»: в Госдуме предложили подарить Украине макет Крымского моста
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    «Пусть порадуются успехам России»: в Госдуме предложили подарить Украине макет Крымского моста

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    «Пусть порадуются успехам России»: в Госдуме предложили подарить Украине макет Крымского моста

    Симферополь, 17 мая. Жители Крыма готовы передать Украине макет Крымского моста, чтобы Киев мог брать пример с России, как реализовывать столь масштабные проекты, сказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

    Депутат Рады Антон Геращенко сказал ранее, что Крымский мост после возвращения полуострова достанется Украине. 

    «Еще недавно украинские власти заявляли, что строительство моста невозможно, что это фейк. И после того, как был реализован этот масштабный и глобальный проект, мы слышим подобные заявления», — сказал Шеремет.

    Он назвал завистью и глупостью заявления Киева. В любом случае, жители полуострова могут подарить Украине мост, но только его макет, чтобы украинские власти имели представление «к чему стремиться и развиваться, а также радоваться успехам России», предложил парламентарий.

    Напомним, что российский лидер Владимир Путин 15 мая открыл автомобильное движение по Крымском мосту. Чтобы преодолеть 19 километров моста по пути из Тамани в Керчь ему потребовалось 16 минут. 

    Автор: Ирина Селезнева
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