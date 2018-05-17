Настало время принимать меры: в Крыму обвинили Washington Examiner в подстрекательстве к войне

Симферополь, 17 мая. Американский таблоид Washington Examiner в Крыму обвинили в подстрекательстве к войне после того, как в издании вышла статья, в которой автор призвал Украину бомбить Крымский мост. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе подчеркнул, что издание должно понести ответственность за публикацию.

«По всем стандартам цивилизованной журналистики, американское издание совершило самый большой журналистский грех и преступление, которое можно охарактеризовать одним словом – подстрекательство», — сказал он в интервью РИА Новости.

Иоффе отметил, что только безответственные люди, нарушающие основы журналистики, могут подводить к серьезному конфликту государства, находящиеся в непростых отношениях. Он добавил, что в случае «мировой бойни» не удастся уцелеть «никакой газете, что бы она ни писала».

Глава Общественной палаты подчеркнул, что после такой публикации в любой уважающей себя стране СМИ было бы признано экстремистским и закрыто, а лица, ответственные за размещение материала, понесли бы уголовную ответственность. Иоффе заявил, что для России настало время принимать меры в ответ на такие действия.

«Надо переходить к конкретным действиям — возбуждать уголовные дела. Каждое такое высказывание должно иметь адекватную реакцию», — сказал он.

Напомним, 15 мая в американском таблоиде Washington Examiner была размещена статья Тома Рогана, в которой журналист призвал Украину взорвать Крымский мост. Ранее посольство РФ напомнило изданию об уголовной ответственности за публичные призывы к террористической деятельности.