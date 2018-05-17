ИГ мигрирует в Тунис: эксперты предупредили об опасности отдыха на севере Африки

Москва, 17 мая. Тунис может стать местом создания крупной базы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1. По информации издания Asharq Al Awsat, перебираться на север Черного континента своих сторонников призвал лидер экстремистской группировки Абу Бакр аль-Багдади.

Как быстро могут опустеть пляжи Туниса и существует ли реальная опасность поездки на север Африки для россиян уже сейчас, разбирались эксперты.

«Географически Тунис соседствует с Ливией, где долгое время пребывал один из крупнейших анклавов ИГ. С учетом того, что границы в Северной Африке условны, переброс сил джихадистов в Тунис вполне возможен…» — отметил руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований, востоковед Арсений Григорьев в интервью ИА «Экономика Сегодня».

По его словам, кризисный регион, которым продолжает оставаться север Африки, всегда притягивает террористов.

«Нищета, повышенная чувствительность населения к религиозным авантюрам и потенциальный приток адептов джихадизма. Мы помним, что недавно в Тунисе было нападение на отель с погибшими, в том числе иностранцами, так что первый «звонок» для беспокойства в вопросе безопасности прозвенел уже тогда…» — подчеркнул Григорьев.

Миграция ИГ в Тунис в первую очередь связана с поражениями, которые террористы терпят на Ближнем Востоке. Успехи поддерживаемой ВКС РФ сирийской армии вынуждают экстремистов искать пути отступления.

«ИГ постепенно вытесняют из Сирии. Группировка начинает концентрироваться в Афганистане. По всем северным провинциям – от Бадахшана до Герата до границ с Ираном. И в Тунисе…» — объяснил ветеран Службы внешней разведки, член международного комитета Совета Федерации РФ Игорь Морозов. Его цитирует «Политика Сегодня».

По его мнению, Тунис уже утратил статус «туристической Мекки девяностых и нулевых» и ситуация, вероятно, будет только ухудшаться. Отдыхать в стране, где террорист с автоматом может зайти на территорию отеля, не хочется никому.

В то же время туроператоры констатируют, что североафриканское государство остается популярным направлением для россиян.

«Тунис – одно из самых популярных у россиян туристических направлений… сейчас наблюдается спад, но продажи продолжаются. Прецеденты с возвратом туров есть, но, как и по любому направлению, они носят единичный и частный характер. Пока россияне не насторожились из-за беспорядков в Тунисе», — рассказал директор по развитию Национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Он подчеркнул, что, как правило, граждане РФ демонстрируют завидную бдительность и вовремя понимают, что то или иное туристическое направление перестало быть безопасным.

«Они (россияне — прим. ФАН) отмечают «гудящее» информационное поле, прислушиваются к рекомендациям Ростуризма и МИД РФ воздержаться от поездки. Рисковать здоровьем и жизнями россияне не хотят, прислушиваясь к доводам здравого смысла», — подытожил Блинов.

Отметим, крайне нестабильная политическая обстановка сохраняется в Тунисе с начала так называемой «арабской весны» в 2010 году. В течение 8 лет в стране четырежды сменилось руководство, многотысячные акции протеста проходят в Тунисе регулярно.

Летом 2015 года в расположенном на побережье городе Сус был совершен крупный теракт. Вооруженный боевик ворвался на территорию пляжа популярного отеля и открыл огонь по отдыхающим. Погибли 38 человек, среди которых 30 были подданными Великобритании.

1 Организация запрещена на территории РФ.