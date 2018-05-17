Американские СМИ: Кот Мостик помог снять политическое напряжение вокруг Крымского моста

Москва, 17 мая. Западные СМИ бурно обсуждают кота Мостика, пробежавшего Крымский мост накануне его открытия.

Мост через Керченский пролив не остался без внимания зарубежных СМИ. Как и его маскот, кот Мостик, который, по мнению американской газеты New York Post, «помог снять напряжение с политически озабоченного проекта».

Отмечают, что кот пробежал 19 километров по мосту 14 мая, за день до торжественного открытия с участием президента России.

Открытие Крымского моста привело и СМИ, и аудиторию к выводу о том, что завершение инфраструктурного объекта такой величины в условиях санкций является серьезной победой России. Отмечают также, что завершение данного строительства лишний раз доказывает наличие большого научного и технического потенциала страны, вопреки звучавшим ранее заявлениям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв американского блогера взорвать мост через Керченский пролив.