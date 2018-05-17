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Сирия дочищает Хаджар Аль-Асвад от ИГ: корреспондент ФАН запечатлел передовую на юге Дамаска
Новости Сирии
Сирия: САА сжимает кольцо вокруг боевиков ИГ на юге Дамаска
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    Сирия дочищает Хаджар Аль-Асвад от ИГ: корреспондент ФАН запечатлел передовую на юге Дамаска

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    На южной окраине Дамаска

    Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают развивать наступление против остатков отрядов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в северных кварталах пригорода Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской столице продолжает наблюдать за ситуацией на этом направлении. На этот раз он прислал видеозапись с недавно освобожденных территорий в районе улицы Дейр Ясин.

    Хаджар Аль-Асвад

    По надписям на бетонном заборе и разрушенным зданиям становится понятно, что ИГИЛовцы покинули эту местность совсем недавно. Нашему репортеру также удалось запечатлеть зенитную самоходную установку «Шилка» войск САР, следующую в конец улицы Дейр Ясин ближе к линии соприкосновения с террористами. Боевики плотно забаррикадировались в этом районе, все еще рассчитывая удержать последние кварталы на столичной окраине.

    Хаджар Аль-Асвад

    Хаджар Аль-Асвад

    При этом на крышах домов и верхних этажах располагаются позиции снайперов ИГИЛ2, которые тщетно пытаются затормозить продвижение правительственных сил САР. В настоящий момент в задачи САА как раз входит нейтрализация ключевых огневых точек противника для продолжения непосредственно штурма зданий. Между тем свою работу на этом направлении также продолжают сирийские ВВС, которые наносят точечные авиаудары по складам и технике джихадистов.

    Хаджар Аль-Асвад

    Свое присутствие террористы также по-прежнему сохраняют и в соседнем районе Ярмук. В этой части Дамаска находится плотная жилая застройка, которую боевики ИГИЛ используют в качестве укрытия. Сирийские военнослужащие стараются одновременно уничтожить объекты военной инфраструктуры террористической организации и при этом максимально сохранить жилые дома в регионе. С момента начала операции в прошлом месяце анклав ИГ3 уменьшился больше чем в два раза. За это время был полностью освобожден район Аль-Кадам, а также большая часть пригорода Хаджар Аль-Асвад.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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