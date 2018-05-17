Нет у контрсанкций конца: в Госдуме прокомментировали принятие ответных мер против США

В четверг Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях против США и их союзников. Из документа исключили положение, из-за которого под ограничения могли попасть отечественные компании и банки с участием иностранного капитала.

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей депутат Олег Нилов, замруководителя думской фракции «Справедливая Россия», введение новых ответных мер на непрекращающиеся санкции Запада — это правильный и важный шаг. При этом парламентарий подчеркнул, что американские санкции против России и ее граждан — на порядок жестче, чем те, что сейчас принимает Госдума против них и их союзников.

«Санкции США поддержаны строгими американскими законами, которые карают за неисполнение ограничительных мер в отношении РФ серьезными, на порядок большими штрафами, чем в предложенном нами ответе, и в разы большими уголовными сроками. Понятно, что не реагировать и делать вид, что мы не замечаем ведения экономических, политических, гибридных, дипломатических, спортивных войн против нас, мы не можем. Закон о контрсанкциях, который мы сегодня приняли во втором чтении, — это только начало, и нет у контрсанкций конца до тех пор, пока будут существовать санкции», — сказал Олег Нилов.

Парламентарий объяснил, что принятый сегодня во втором чтении законопроект о контрсанкциях является рамочным и не зеркальным, более мягким, нежели американский закон о наказании тех, кто не исполняет санкции против России.

«Но у нас будут появляться другие законы о контрсанкциях. На днях фракция «Справедливой России» внесла такой. Он запрещает размещать резервные средства различных фондов Российской Федерации в Соединенных Штатах, в их банках и ценных бумагах. Вот это, я считаю, более действенный ответ, нежели запрет на какие-то продукты, товары, услуги со стороны американских компаний», — рассказал Олег Нилов.

Он пояснил, что эффективность предлагаемых справедливороссами контрсанкций заключается в том, что средства, которые не будут размещаться в США, пойдут на развитие российской экономики, ключевых ее отраслей, например фармакологии, сельского хозяйства и т. д.

«Будут и новые прорывные предложения, которые помогут превратить беду в богатства. Например, по развитию лесостроительной отрасли. Мы должны решать проблемы, которые волнуют людей, контрсанкции должны этому способствовать. Ведь цель антисанкционных решений — не нанесение какого-то ущерба оппонентам, а повысить качество жизни граждан собственными силами», — заметил Олег Нилов.

Если удастся исполнить новые майские указы президента, то «ситуация, о которой мечтают новоявленные Чемберлены и при которой верхи не могут, а низы не хотят, будет недостижима», добавил депутат Госдумы РФ.