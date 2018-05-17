Никаких выплат: власти Крыма объяснили Киеву, для чего построен мост

Симферополь, 17 мая. Открытие Крымского моста является внутренним делом России, поэтому выплачивать какие-то денежные компенсации другим странам никто не станет. Об этом в четверг заявил заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он подчеркнул, что мост был построен для того, чтобы жители российского полуострова чувствовали себя удобно и комфортно.

«Этот мост, прежде всего, построен не для политических дивидендов, а для того, чтобы крымчане чувствовали себя свободно и не оторванными от своей большой родины России, от материка», — заявил политик, добавив, что говорить о каких-то компенсациях неуместно.

Гемпель обратил внимание на то, что все претензии украинского руководства по поводу моста «абсурдны и не отвечают здравому смыслу», передает РИА Новости.

При этом он отметил, что Киев в настоящее время активно занимается разрушением мостов дружбы.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ущерб Украины от открытия Крымского моста составляют примерно 500 миллионов гривен. Он добавил, что «все счета России будут выставлены».