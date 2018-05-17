Сирия: турецкая армия развернула последний пункт мониторинга в провинции Идлиб

Дамаск, 17 мая. Турецкие военные установили последний наблюдательный пункт в сирийской провинции Идлиб, в рамках достигнутых в Астане соглашений о зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба вооруженных сил Сирии.

«В Идлибе сооружен 12-й наблюдательный пункт контроля за перемирием», — говорится в сообщении.

Напомним,15 мая в Астане состоялся девятый раунд межсирийских переговоров, в ходе которых обсуждалась реализация меморандума о зонах деэскалации в Сирии, а также создание конституционного комитета. По итогам переговоров страны-гаранты Россия, Турция и Иран договорились провести следующую встречу в июле в Сочи.