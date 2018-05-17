Онищенко: Есть профессии, в которых пенсионный возраст придется понизить

Находящееся в процессе формирования правительство России намерено в первоочередном порядке обсудить пенсионную реформу, которая, судя по всему, неизбежно приведет к повышению пенсионного возраста. Члены правительства на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева уже в четверг обсудят вопрос повышения пенсионного возраста. По итогам совещания Минтруд может получить поручение подготовить соответствующий законопроект, который затем поступит в Госдуму. Изменение пенсионного возраста неизбежно, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Мое мнение: пенсионный возраст все равно нужно повышать, как бы мы тут ни сопротивлялись, — отметил Онищенко. — Другое дело, тут надо выслушать все мнения. Есть очень аргументированные мнения по этому вопросу. Но, подчеркну, без повышения пенсионного возраста мы не решим те амбициозные задачи, которые поставлены президентом».

При этом, по словам первого зампреда комитета Госдумы, речь должна идти не о бездумном повышении возраста выхода на пенсию для всех категорий трудящихся — тут необходимы гибкость и грамотный подход.

«Я на эту тему неоднократно высказывался и скажу, что есть профессии, в которых, возможно, даже придется понизить пенсионный возраст, это тоже надо учитывать, — отметил Геннадий Онищенко. — Но в целом да, возраст выхода на пенсию придется повышать. Это нужно делать. И, кстати, уже есть пример: недавно пенсионный возраст повысили государственным служащим».

Геннадий Онищенко напомнил, что в прошлом году вступили в действие новые правила выхода на пенсию для государственных гражданских и муниципальных служащих. Возраст для назначения страховой пенсии по старости для них теперь увеличивается ежегодно на шесть месяцев, начиная с 1 января 2017 года. Таким образом, к 2027 году для госслужащих-мужчин возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет, для женщин-госслужащих к 2032 году пенсионный возраст будет 63 года.

«Сегодня нам без повышения пенсионного возраста просто не обойтись, как бы мы этому ни сопротивлялись, как бы ни возражали, — подчеркнул Онищенко. — Тут надо серьезно реформировать и пенсионную систему, и вопросы охраны труда, связанные с выплатами пенсий. Да и состояние самого Пенсионного фонда тоже надо учитывать».

При этом собеседник ФАН не стал уточнять, до какого именно возраста, по его мнению, нужно повысить время выхода на пенсию, оставив этот вопрос для экспертов.

«Еще раз повторю: для кого-то пенсионный возраст надо и понизить, но в целом придется повышать. До какого возраста — тут надо думать, взвешивать все за и против, в том числе учитывать те экономические проблемы, которые, как указывают экономисты, могут возникнуть», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Как отмечает «Коммерсант» в статье об обсуждении правительством пенсионного возраста, основой для изменений могут стать рекомендации Центра стратегических разработок, возглавляемого Алексеем Кудриным. Эксперты центра предлагают увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет (сейчас — 60 и 55 лет соответственно). Предполагается, что изменения вступят в силу уже с 2019 года, но как именно они будут вводиться, пока неизвестно.

Отметим, в Государственной думе пока нет единства по этому вопросу. Если «Единая Россия» в целом готова рассматривать соответствующие предложения Минтруда, то ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» пока выступают против, хотя никаких выкладок на эту тему в Госдуму еще не поступало.