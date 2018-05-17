«Старая ржавая канализация»: Олейник рассказал, почему на Украине скоро «рванет» 

Сотрудники крупнейшего украинского горно-металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» объявили забастовку, предприятие остановило работу. Работники недовольны условиями труда, так как техника на заводе неисправна. Об этом говорится на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

По словам украинского политика Владимира Олейника, Киев давно не выделяет денег на обновление предприятий и даже не пытается привлечь инвесторов. Экономическую политику Украины он сравнил с канализацией.

«Постепенно зреет масштабный коллапс. Сейчас вся страна не только в политическом, но и в экономическом плане напоминает мне старую ржавую канализацию, — говорит Олейник. — Все знают, что «рванет». Вопрос только, где и когда. На предприятиях действительно все оборудование изношено, деньги в производство не вкладываются, новых инвесторов нет. Те, кто все-таки решается выйти на украинский рынок, в шоке от коррупции и беспредела правоохранителей».

Также Олейник добавил: забастовка на горно-металлургическом комбинате может стать примером для других предприятий самого разного профиля.

«Те люди, которые сейчас работают, понимают, что в случае аварии крайними будут они. Они же все невыездные. А потом к ним придет прокурор с проверкой. Я убежден, нужна смена власти. Только в условиях новой экономической стратегии Украина может рассчитывать на позитивные изменения. А пока эта «канализация» будет прорываться. Пока окончательно не «рванет». Эта забастовка — не локальное действие. Сейчас может запуститься цепная реакция. А случай на заводе послужит примером для других. Мол, что сидим? У нас же тоже не все хорошо! А в результате Украина недополучит денег в бюджет — на этом сказывается любая задержка на производстве. А потом все это, как я вижу, перейдет в социальное поле: пенсии, зарплаты и так далее».

Известно, что бастовать начали сотрудники первой смены железнодорожного цеха. Они отказались работать на непригодном для этого оборудовании. А так как именно этот цех обслуживает все предприятие — доставляет сырье, развозит готовый товар, — на комбинате фактически встала работа.

«В результате уже остановились и мартеновский, и конвертерный цеха», — заявил представитель независимого профсоюза горняков Украины.

Также в НПГУ отметили: акция протеста на заводе может привести к катастрофическим последствиям. Сейчас, чтобы обсудить дальнейший план действий, первичные профсоюзные организации предприятия собираются на совещание.

Напомним, что это не первая забастовка сотрудников украинского горно-металлургического комбината. Рабочие уже протестовали в мае и требовали повысить им зарплаты и предоставить нормальные условия труда.