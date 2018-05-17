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Сирия новости 17 мая 16.30: жертвы ВВС США в Дейр-эз-Зоре, в Африне был обнаружен военный лагерь YPG
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    Сирия новости 17 мая 16.30: жертвы ВВС США в Дейр-эз-Зоре, в Африне был обнаружен военный лагерь YPG

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    ВВС США

    Сирия, 17 мая. Во время боевых вылетов американских ВВС в Дейр-эз-Зоре погибли мирные жители. США направили новую партию военной техники курдам в Хасаку. ВС Турции обнаружили военный лагерь YPG на северо-западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии провели боевые вылеты к югу от Дамаска.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают бои с ИГ1 на юге от Дамаска.

    «Тахрир Аш-Шам»: организовала взрыв в западной части Алеппо.

    «Исламское государство»2: утверждает, что союзники САА понесли потери южнее Дамаска; устроило теракт в провинции Салах-Эд-Дин в Ираке; напало на позиции ВС Ирака у сирийско-иракской границы.

    Международная коалиция: провела бомбардировки на юго-востоке Дейр-эз-Зора, погибли мирные жители.

    Курды: получили новую партию американской военной техники в провинции Хасака.

    ВС Турции: обнаружили военный лагерь курдских отрядов YPG в кантоне Африн на северо-западе Алеппо; создали новый пункт наблюдения к юго-западу от Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — ДамаскКак передает военный источник в сети Twitter (Syrianow10), военные самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ продолжают проводить воздушные атаки позиций боевиков «Исламского государства» на юге от Дамаска. Вместе с тем ожесточенные бои разворачиваются в районе Ярмука. Подконтрольный террористической группировке медиа-портал Al Amaq заявляет, что во время столкновений погибли несколько бойцов проасадовских ополченческих отрядов. Тем не менее данная информация пока требует подтверждения.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — АлеппоСирийский телеканал Jisr TV сообщает о том, что турецкие вооруженные силы обнаружили военный лагерь Отрядов народной самообороны (YPG) в районе села Хадж Хасан, расположенного в кантоне Африн. Курдские боевики выстроили крупную сеть подземных тоннелей под военным объектом. В настоящий момент военнослужащие армии Турции продолжают обследовать северо-запад Алеппо. Напомним, данные территории были зачищены от радикальных курдских формирований в рамках военной операции «Оливковая ветвь», об освобождении Африна было объявлено 24 марта.

    Тем временем юго-западнее административного центра провинции турецкими военными был создан новый пункт наблюдения. Военная база была построена на окраине населенного пункта Хирбат Хирсе, передает в сети Twitter военный источник (obretix). Напомним, Турция является одной из стран-гарантов соблюдения режима тишины на севере Сирии.

    Произошел взрыв на шоссе недалеко от поселения Урум Аль-Кубра на западе Алеппо. По информации Twitter-канала (Syrianow10), несколько мирных жителей, а также один из сотрудников полиции получили ранения. Предполагается, что взрывное устройство могло быть установлено террористами «Джебхат Ан-Нусры»3***, которые базируются на окраинах региона.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-ЗорВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, вновь провели бомбардировки в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Авиация западного альянса ударила по военному аэродрому в городе Ас-Суса, попытавшись нанести урон укреплениям террористов «Исламского государства», однако во время воздушной атаки пострадали лишь местные жители. Как передает в сети Twitter военный источник (soundandpic), четверо гражданских лиц были убиты, десятки получили ранения. В свою очередь, террористы не понесли потерь в живой силе или военной технике. Напомним, в занимаемых курдами районах на восточном побережье Евфрата в последние месяцы активизировались подпольные группы террористической группировки.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — ХасакаНа окраине города Аль-Камышлы в северной части Хасаки военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) были остановлены 10 французских снайперов. Согласно сведениям Twitter-канала (smmsyria), военные Франции прибыли на контрольно-пропускной пункт правительственный войск по ошибке и были направлены в сторону занимаемых курдами территорий.

    Тем временем очередной американский военный конвой, состоящий из 200 грузовиков с бронированной техникой, прибыл в населенный пункт Тель Бидэ, подконтрольный Демократическим силам Сирии**** (SDF). Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter (IdrisAl_oso) военный источник. Напомним, Соединенные Штаты оказывают всяческую поддержку Отрядам народной самообороны (YPG), которых Анкара связывает с Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной во многих странах.

    Ирак

    Карта военных действий — ИракСМИ, подконтрольные «Исламскому государству», заявляют о новом теракте в провинции Салах Эд-Дин. Сообщается, что террорист-смертник на заминированном автомобиле совершил самоподрыв у населенного пункта Таджи в южной части региона. По неподтвержденным сведениям, взрыв произошел у контрольно-пропускного пункта иракских вооруженных сил и привел к гибели 11 и ранению 28 военнослужащих. Официальные новостные порталы данную информацию не подтверждали.

    Еще одно нападение ИГИЛовцев произошло в районе сирийско-иракской границы. Новостной портал Iraqi News передает, что трое иракских солдат-пограничников получили ранения в результате атаки террористов недалеко от города Аль-Каим. В свою очередь, боевики понесли значительно большие потери в живой силе. Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об освобождении территорий страны в декабре прошлого года, тем не менее ряду боевиков удалось уйти в подполье.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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